Nach einem Besuch in Frankfurt, hat Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein in London für Alarmstimmung gesorgt. In einem Tweet deutet er an, dass er wegen des Brexits zukünftig mehr Zeit dort verbringen werde.

Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein freut sich nach dem Brexit auf weitere Besuche am Main. "Ich habe gerade Frankfurt verlassen. Großartige Treffen, Großartiges Wetter, ich habe es wirklich genossen. Gut, denn ich werde dort viel mehr Zeit verbringen. #Brexit", twitterte Blankfein am Donnerstag. In Großbritannien sorgte die Äußerung für Aufregung. Der Sprecher von Premierministerin Theresa May sagte: "Wir werden nicht jedes einzelne Statement kommentieren, aber eines ist klar: London ist und bleibt das führende Finanzzentrum der Welt." Blankfein traf Kunden in Deutschland und sprach bei einer Mitarbeiterversammlung.

Just left Frankfurt. Great meetings, great weather, really enjoyed it. Good, because I'll be spending a lot more time there. #Brexit — Lloyd Blankfein (@lloydblankfein) 19. Oktober 2017

Frankfurt gilt bislang als großer Gewinner des bevorstehenden Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU). Unter anderem haben sich vier der fünf größten US-Investmentbanken entschieden, wichtige Teile ihres Geschäfts an den Main zu verlagern. Denn nach dem Brexit brauchen in London ansässige Finanzinstitute eine eigene Gesellschaft mit Banklizenz in einem Land der Europäischen Union, um ihre Produkte und Dienstleistungen in den verbleibenden 27 Mitgliedstaaten vertreiben zu dürfen.

