Ultraschall-Test, Röntgen-Analyse der Oberfläche und ab auf die Waage: Diese drei Arbeitsschritte durchläuft jeder Goldbarren, den die Bundesbank aus ihren Außenlagern in London, Paris und New York nach Frankfurt holt. Doch mit den streng geheimen Goldtransporten über den Atlantik ist es nun vorbei: Die 2013 beschlossene Verlagerung von 300 Tonnen Bundesbank-Gold von der Federal Reserve in New York nach Frankfurt ist bereits seit September 2016 abgeschlossen, wie Bundesbankvorstand Carl-Ludwig Thiele am Donnerstag mitteilte. „Es lief alles reibungslos, es gab keinerlei Beanstandungen“, versicherte Thiele.

Insgesamt will die Bundesbank 674 Tonnen aus den Außenlagern nach Frankfurt holen. 583 Tonnen davon liegen bereits im heimischen Tresor, 91 weitere Tonnen lagern noch bei der französischen Zentralbank. Sie sollen bis Ende des Jahres nach Frankfurt kommen. Ende 2017 wird damit die Hälfte des 3378 Tonnen umfassenden Goldschatzes der Deutschen auch im Tresor in Frankfurt liegen. Damit liegt die Bundesbank drei Jahre vor ihrem ursprünglichen Zeitplan. Knapp 37 Prozent des Goldes bleiben in den USA, die restlichen rund 13 Prozent in London.