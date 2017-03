Europas größte Bank HSBC hat einen Nachfolger für Douglas Flint als obersten Aufseher des Konzerns gefunden. Der bisher noch den asiatischen Versicherer AIA leitende Mark Tucker soll ab Anfang Oktober den Verwaltungsrat der britischen Großbank anführen, wie das Institut am Montag in London mitteilte. Damit holt die HSBC einen nicht in der Bankbranche groß gewordenen Manager in das Spitzengremium des Geldhauses. Bis auf einen kurzen Aufenthalt bei der britischen Bank HBOS war Tucker überwiegend bei Versicherungen tätig.

Ähnlich hatte dies vor rund zwei Jahren die Credit Suisse gehandhabt, die Tidjane Thiam von der Spitze des britischen Versicherers Prudential geholt hatte und zum Vorstandschef machte. Auf den 59-jährigen Tucker warten eine Reihe von Aufgaben. So muss er den Umbau der HSBC, die in rund 70 Ländern vertreten ist und mit rund 235 000 Mitarbeitern zu den größten Banken weltweit zählt, überwachen und dabei unter anderem auf den Austritt Großbritanniens aus der EU und die sich weiter zunehmenden Vorschriften vorbereiten.