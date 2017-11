Gesche Joost, Professorin für Designforschung an der Universität der Künste Berlin, Aufsichtsrätin beim Softwarekonzern SAP und Internetbotschafterin der Bundesregierung für die Europäische Kommission, wird zum 1. Dezember Aufsichtsrätin der Direktbank ING-DiBa. Das berichtet die WirtschaftsWoche. Die deutsche Tochterbank der niederländischen ING Group wolle sich stärker für weitere technologische Umbrüche in der Branche wappnen, heißt es aus dem Umfeld des Kontrollgremiums der ING-DiBa. Joost solle sich explizit als Branchenfremde in den Aufsichtsrat einbringen.