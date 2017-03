Mit sechs Prozent minus bei Kursen um ziemlich genau 18 Euro je Aktie nimmt sich der Verlust, den Deutsche-Bank-Aktionäre am Montag hinnehmen müssen, ziemlich moderat aus. Zumindest gemessen am Kurs, zu denen das Frankfurter Geldhaus frisches Kapital aufnehmen will. Der Dax-Konzern will 687,5 Millionen neue Aktien in der zweiten März-Hälfte zu je 11,65 Euro platzieren – das ist ein Abschlag von knapp 40 Prozent auf den Kurs von vergangenem Freitag. Dass der Kurs nach Bekanntgabe der Pläne nur um bis zu sieben Prozent abfiel, das darf Deutsche-Bank-Chef John Cryan durchaus als Erfolg verbuchen.

Keine drei Jahre nach der vorerst letzten Kapitalerhöhung will er sich rund acht Milliarden Euro besorgen. Zudem will die Deutsche Bank absehbar einen Teil ihrer Vermögensverwaltung an den Markt bringen, was noch einmal zwei Milliarden Euro einspielen soll.