Die iranische Zentralbank hat die Börsen-Tochter Clearstream in Luxemburg auf 4,9 Milliarden Dollar verklagt. Bei dem Geld handelt es sich um Wertpapiere im Eigentum des Iran, die Clearstream als Dienstleister verwahrt. Einen Teil dieses Vermögens hatte der Treuhänder Clearstream nach einem langjährigen Rechtsstreit an die USA übergeben, ein weiterer Teil blieb bei Clearstream eingefroren.

Die Klage in den USA hatte Erfolg. Um die Milliardenforderung einzutreiben, nahmen die USA iranische Vermögenswerte im Ausland ins Visier. Und da kommt die Deutsche Börse ins Spiel, deren Tochter Clearstream Wertpapiere für internationale Banken und Investoren verwahrt – auch für Irans Zentralbank Markazi. Nach einem amerikanischen Gerichtsurteil aus dem Jahr 2013 gab Clearstream schließlich 1,9 Milliarden Dollar Iran-Geld an die US-Kläger heraus. Zudem übertrug die Börsen-Tochter Vermögen des Iran an die italienische Bank UBAE.

Weitere Milliarden des Iran-Vermögens blieben bei Clearstream eingefroren. Jetzt will Iran sowohl das noch verwahrte als auch das von Clearstream an die USA ausgehändigte Geld zurück oder den Schaden ersetzt haben. Die Summe von 4,9 Milliarden Dollar zuzüglich Zinsen ist so hoch, dass die Deutsche Börse eine Ad-hoc-Mitteilung an ihre Investoren herausgegeben hat. Die Chancen der Kläger vor den luxemburgischen Gerichten schätzt die Börse aber als gering ein. Der Kapitalmarkt sieht das ähnlich, schließlich reagierte der Aktienkurs des Unternehmens bisher nicht auf die Nachricht.