Bei aktuell knapp 13.000 Punkten im Dax fragt man sich, wie lange das noch gut geht. Weltweit sind die Aktienkurse sehr hoch, sicherlich auch getrieben durch die niedrigen Zinsen. Die Deutschen sind traditionell eher risikoscheue Anleger. Doch seit einiger Zeit investieren sie auf der Suche nach Rendite stärker in risikoreichere Anlagen. Grundsätzlich ist eine breitere Streuung der Vermögensanlagen auch sinnvoll. Aber noch mal: Ich gebe keine Empfehlungen zum Einstieg oder Ausstieg in den Aktienmarkt.

Wenn die Deutschen risikofreudig werden, weiß man, dass wir eine Blase haben.

Wenn das wirklich der Maßstab sein sollte, dann haben wir noch keine Blase. Denn so stark ist die Risikofreude nicht gestiegen. Aber im Ernst: Klar ist, dass die Bewertungen am Aktienmarkt, etwa gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis, recht hoch sind. Allerdings haben sich die gesamtwirtschaftlichen Aussichten zuletzt verbessert. Das spiegelt sich ebenfalls in den Aktienkursen.

Noch höher sind die Bewertungen am Immobilienmarkt. Glauben Sie, dass es auch da keine Überhitzung gibt?

Unsere Modellberechnungen zeigen, dass der Immobilienmarkt in Deutschland in einzelnen Regionen sehr hoch bewertet ist. Die Immobilienpreise liegen in den Großstädten um 15 bis 30 Prozent über unseren Modellergebnissen. Von einer Blase, die die Funktionsfähigkeit des Finanzsektors bedroht, würde man erst sprechen, wenn die Immobilienhausse mit einer überschwänglichen Kreditvergabe und lockereren Kreditstandards der Banken einherginge. Dafür sehen wir derzeit keine Anzeichen.

Die explodierenden Immobilienpreise sind aber doch ein Zeichen dafür, dass die EZB die Zügel zu lange hat schleifen lassen.

Kräftig gestiegene Immobilienpreise sind in der Tat auch Folge der sehr expansiven Geldpolitik. Man sollte die Geldpolitik aber nicht allein anhand der Entwicklung am Immobilienmarkt oder an anderen Vermögensmärkten beurteilen. Ihr Auftrag besteht darin, die Verbraucherpreise stabil zu halten. Man würde die Geldpolitik überfrachten, wenn sie zudem einzelne Vermögenspreise steuern sollte. Die EZB hat die Finanzstabilität im Blick, macht Analysen, gibt der Politik Handlungsempfehlungen und kann nationale Maßnahmen verschärfen. Als zusätzliches Ziel für die Geldpolitik halte ich sie jedoch für nicht geeignet. Wir dürfen nicht die Preisstabilität der Bekämpfung von schwer operationalisierbaren Finanzmarktrisiken unterordnen. Sonst würde die Geldpolitik schnell in Untiefen geraten.