Die Katalonien-Krise hinterlässt Spuren bei Spaniens drittgrößtem Geldhaus Caixabank. Der Streit über eine Unabhängigkeit der Region habe "moderat negative" Auswirkungen auf die Einlagen gehabt, sagte Bankchef Gonzalo Gortazar am Dienstag nach Veröffentlichung der Bilanz für das dritte Quartal. Die Kunden seien nervös gewesen. Aufrufe der Separatisten, Banken zu stürmen und Geld abzuheben, hätten die Lage nicht gerade beruhigt. Details nannte der Manager nicht. Die Caixabank, die ihren Sitz bisher in Barcelona hatte, ist neben den Konkurrenten BBVA und Banco Sabadell am stärksten abhängig vom Geschäft in Katalonien. Rund ein Drittel der Kundeneinlagen bei den drei Instituten stammen aus der wohlhabenden Region im Nordosten des Landes.

Am Wochenende hatte die spanische Zentralregierung als Reaktion auf das umstrittene Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien die Entmachtung der Separatisten eingeleitet. Am Donnerstag kommt das regionale Parlament in Barcelona zusammen, um eine Antwort darauf zu finden. Der politische Streit verunsichert die Finanzmärkte. Spanien hat deswegen auch schon die Prognose für das Wirtschaftswachstum für nächstes Jahr auf 2,3 von zuvor 2,6 Prozent gesenkt.