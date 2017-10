Der Verkauf des Vermögensverwalters Pioneer hat der italienischen Großbank UniCredit zu einem Gewinnsprung verholfen. Unter dem Strich wies das Institut am Dienstag einen Gewinn von 2,82 Milliarden Euro aus. UniCredit hatte im Dezember den Verkauf von Pioneer an den französischen Vermögensverwalter Amundi vereinbart. Die Transaktion wurde im Juli vollzogen und brachte UniCredit im jüngsten Quartal einen Buchgewinn von 2,1 Milliarden Euro.

Mustier hat der Bank nach seinem Amtsantritt im Sommer vergangenen Jahres einen harten Sparkurs verordnet, dem bis 2019 insgesamt 14.000 Stellen zum Opfer fallen. Mit einer 13 Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung - der größten in der Wirtschaftsgeschichte Italiens - hat der Franzose die Löcher in der Bilanz gestopft. UniCredit verkaufte wacklige Darlehen im Umfang von 17,7 Milliarden Euro mit hohen Abschlägen an die Allianz-Fondsgesellschaft Pimco und den US-Finanzinvestor Fortress. Das half dem Geldhaus im dritten Quartal: Die Aufwendungen für faule Kredite fielen auf rund 600 Millionen Euro - vor Jahresfrist waren es noch eine Milliarde Euro. Die Personalausgaben sanken um fast fünf Prozent.