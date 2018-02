 Durchsuchung bei Lettlands Zentralbankchef

In Lettland haben Ermittler die Wohnung und das Büro von Zentralbankchef Ilmars Rimsevics durchsucht. Grund für die Durchsuchung am Freitag sei Korruptionsverdacht gewesen, berichtete das staatliche Fernsehen am Samstag. Ein Sprecher der Zentralbank bestätigte, dass eine Durchsuchung durch die Anti-Korruptionsbehörde KNAB stattgefunden habe, nannte aber keine Details.