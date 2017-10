Bei ICOs sammeln Unternehmen Geld für Projekte ein, häufig in Form der Kryptowährung Bitcoin, die sich aktuell auf dem Höhenflug befindet. Die Investoren erhalten im Gegenzug sogenannte "Token", die die Geldgeber am finanziellen Erfolg der Firmen teilhaben lassen sollen . Der Gegenwert ist allerdings stark unterschiedlich – und nicht reguliert.

Die größte Abzocke aller Zeiten werde vielen Leuten im Gesicht explodieren: Es sind eindringliche Worte, mit denen Börsen-Legende Jordan Belfort in der Financial Times vor Initial Coin Offerings warnt.

Dass Jordan Belfort davor warnt, ist pikant: Knapp zwei Jahre saß er im Gefängnis, weil er Anleger um 200 Millionen Dollar betrog. Sein Geschäftsgebaren, mit dem er in den späten 80er-Jahren eines der größten US-Brokerhäuser aufgebaut hatte, war so legendär, dass er als "Wolf of Wall Street" in die Finanzgeschichte einging – und ihn Leonardo DiCaprio 2013 in einer Kinoverfilmung spielte.