Eine finale Entscheidung steht noch aus, die Gremien der Nord/LB müssen dem Deal noch zustimmen. Die Nord/LB kommentiert das nicht.

Käufer ist offenbar die Hamburger Privatbank M.M. Warburg. Warburg will den Kauf nicht bestätigen, erklärt aber, sich in Zukunft stärker auf den deutschen Markt konzentrieren zu wollen. Ihr eigenes Asset Management in Luxemburg hat die Bank gerade verkauft.