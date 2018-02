 HSBC-Geschäfte laufen gut

Die britische Großbank HSBC hat 2017 dank anziehender Erträge und einer gesunkenen Vorsorge für Kreditausfälle operativ mehr verdient. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern sei um elf Prozent auf 20,1 Milliarden Dollar (16,2 Mrd. Euro) geklettert, teilte die Bank am Dienstag in London mit. Die operativen Erträge zogen dabei um fünf Prozent auf 51,5 Milliarden Dollar an.