Für die Deutsche Bank hat sich eine neue rechtliche Baustelle aufgetan: Israels Steuerbehörde wirft dem Geldhaus vor, die Mehrwertsteuer für bestimmte Geschäfte nicht ordnungsgemäß abgeführt zu haben. Der Landeschef der Deutschen Bank wurde kurzzeitig verhaftet, Büros wurden durchsucht und Computer beschlagnahmt.

„Wir kooperieren in dieser Sache mit den Finanzbehörden“, erklärte eine Sprecherin der Deutschen Bank in Frankfurt. Das Geldhaus halte sich an die Gesetze. Weitere Angaben machte sie zunächst nicht.