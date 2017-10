 Deutsche Bank legt Libor-Sammelklage in USA bei

Die Deutsche Bank, HSBC und die Citigroup wollen eine Sammelklage in den USA wegen der Manipulation des Interbanken-Zinssatzes Libor mit einer Millionenzahlung beilegen. Das größte deutsche Finanzinstitut hat zugestimmt, 80 Millionen Dollar zu zahlen, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Unterlagen eines Bundesgerichts in Manhattan hervorgeht. Die Citigroup zahlt demnach 33,4 Millionen Dollar und die HSBC 18,5 Millionen Dollar. Richterin Naomi Reice Buchwald muss dies noch billigen, damit die Klage von Termingeschäfte-Händlern beigelegt werden kann.

Deutsche Bank wie auch Citi waren zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Ein HSBC-Sprecher begrüßte die Lösung.