"Ausländische Banken sind willkommen. Wir erwarten aber auch, dass sie tatsächlich hierher kommen", sagte der stellvertretende Chef der Bankenaufsicht bei der Behörde, Peter Lutz, am Montag nach einem Treffen mit Vertretern von rund 25 Instituten aus aller Welt in Frankfurt.

Banken, die bisher Einlagen- und Kreditgeschäft mit einer britischen Lizenz in der gesamten Europäischen Union agieren konnten, brauchen dafür nach einem EU-Austritt Großbritanniens aller Voraussicht nach eine neue Lizenz in einem EU-Land. Um in Deutschland einen solchen "EU-Pass" zu erhalten, sei die Gründung einer Tochtergesellschaft nötig. In Deutschland wirbt vor allem die Finanzmetropole Frankfurt um internationale Banken, die einen neuen Standort suchen.

Konkurrenz hat Deutschland unter anderem aus Paris, Dublin und Luxemburg. "Viele haben offen darüber gesprochen, dass sie auch in anderen Ländern gewesen sind", sagte Lutz. Die Banken versuchten den Umzug möglichst kostengünstig zu gestalten. Ein langsamer Aufbau des Geschäfts in Deutschland sei denkbar. "Aber wir werden keine Erlaubnis erteilen auf das Versprechen hin, dass irgendwann alle Systeme vorhanden sind", sagte Lutz.