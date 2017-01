Der Bafin zufolge denken 25 ausländische Institute über einen Standortwechsel nach. Wer nach Deutschland will, muss sich jedoch an die Spielregeln der Finanzaufsicht halten - und das wird kein Spaziergang.

Etwa 25 ausländische Banken hegen offenbar Pläne für einen Umzug nach Deutschland nach dem Brexit. Rund 50 Vertreter dieser Kreditinstitute nahmen an einer Informationsveranstaltung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu deutschen Banklizenzen und anderen regulatorischen Fragen teil, wie die BaFin mitteilte. Banken, die bisher mit einer britischen Lizenz in der gesamten Europäischen Union agieren konnten, brauchen dafür nach einem EU-Austritt Großbritanniens aller Voraussicht nach eine Lizenz in einem EU-Land. In Deutschland wirbt vor allem die Finanzmetropole Frankfurt um internationale Banken, die einen neuen Standort suchen. Der stellvertretende Chef der Bankenaufsicht bei der BaFin, Peter Lutz, erklärte nach dem Treffen am Montag: "Der Brexit ist für uns als überzeugte Europäer kein Grund zur Freude. Wir müssen aber nun pragmatisch sein und den Instituten bei ihren strategischen Entscheidungen die nötige aufsichtliche Klarheit bieten." Die BaFin wolle Instituten, die ihr Geschäft nach Deutschland verlagern wollen, eine verlässliche Grundlage geben, müsse aber auch dafür sorgen, dass daraus keine Gefahren für den deutschen Finanzsektor entstünden.

„Es reicht nicht, einen Briefkasten anzuschrauben und eine Vertriebseinheit zu stationieren“, betonte Lutz. „Wir wollen, dass das Management der deutschen Tochter und ein angemessenes Risikomanagement hier angesiedelt werden“, sagte Lutz nach dem Treffen.

Verlässt Großbritannien wie angekündigt den EU-Binnenmarkt, hätten in London angesiedelte Banken ein Problem: Sie benötigen für Dienstleistungen wie Einlagen- und Kreditgeschäft in der Europäischen Union rechtlich selbstständige Tochterbanken mit Sitz in einem EU-Staat. Treten die Briten aus (Brexit), müsste ein neues Standbein her - etwa eine Banklizenz in Deutschland. Bei Banken, die intensiver über eine Verlagerung des Geschäfts nachdenken, rechnet die Bafin Ende des ersten Quartals oder Anfang des zweiten Quartals mit Entscheidungen. Denn die Finanzbranche stelle sich auf einen harten Brexit zum April 2019 ein - und bis für die Banken alle Formalien erfüllt und dann IT sowie Personal verlagert sind, dürfte es erfahrungsgemäß bis zu zwei Jahre dauern.

„Natürlich kann man über Übergangsregelungen reden“, sagte Lutz. Es sei durchaus denkbar, zum Beispiel das Risikomanagement in dem Maße aufzustocken wie das Geschäft der betreffenden Institute in Deutschland wachse. „Aber um eine Bankerlaubnis zu erteilen, müssen gewisse Mindestanforderungen erfüllt sein“, sagte der Aufseher.