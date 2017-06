Die KfW-Niederlassung am Gendarmenmarkt in Berlin.

Dabei hat das schmucke Haus eine dunkle Vergangenheit. Errichtet hatten es einst jüdische Bankiers, die in der NS-Zeit aus der Bank gedrängt wurden. Auf verworrenen Pfaden kam es hundert Jahre später zur KfW. Lange Zeit hat das kaum jemanden interessiert, jetzt aber wird der Gründerzeitpalast für die KfW zum Problem. Zum einen fordert die Conference on Jewish Material Claims Against Germany – kurz Claims Conference – in einem bisher unbekannten Verfahren gegen die Bundesrepublik Wiedergutmachung für die materiellen Verluste der jüdischen Bankiers. Zum anderen versucht derzeit ein hochkarätiges Anwaltskonsortium um einen jüdischen Exbankmanager aus Bad Homburg, die KfW als Eigentümerin aus dem Grundbuch zu tilgen und durch die Rechtsnachfolgerin der einst mehrheitlich jüdischen Bankiersgesellschaft, die Amsterdamer ING Group, zu ersetzen. Am Ende zielen beide Verfahren auf das gleiche Ergebnis: Der Bund soll zahlen.