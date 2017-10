Vom Problem geplatzter Lastschriften sind auch Netbank-Kunden betroffen, die ihre Bankverbindung beim US-Bezahlriesen PayPal hinterlegt haben, um ihre Interneteinkäufe bezahlen zu können. PayPal überweist dem Internetshop in der Regel das Geld für den Einkauf und holt sich den Betrag per Lastschrift vom Bankkonto des Nutzers zurück. Wenn die Lastschrift platzt, wie bei der Netbank geschehen, sperrt PayPal das Konto zunächst. Betroffen davon ist laut Netbank nur ein sehr kleiner Kreis von Kunden, nämlich diejenigen, bei denen am Tag der Störung Lastschriften abgebucht werden sollten. Die Bank habe mit den wichtigsten Händlern und Gläubigern ihrer Kunden gesprochen und rund 95 Prozent der Lastschriftfehler lösen können.

Mit dem Rückgriff auf die alte BIC soll verhindert werden, dass nochmal Lastschriften abblitzen. Denn der BIC-Wechsel von der Netbank zur Augsburger Aktienbank hat sich noch nicht in den Computersystemen aller anderen Banken „herumgesprochen“. Ein entscheidendes Datum soll hier der 4. Dezember sein, an dem die Deutsche Bundesbank ihre zentrale Liste mit Banknummern aktualisieren wird.

Kunden müssen bei einer Überweisung einen Code auf dem PC-Bildschirm mit ihrem Smartphone scannen. Anschließend halten sie zur Verifizierung ihre NFC-fähige EC-Karte an das Smartphone. Über das Internet (oder auch per Hand) wird dann eine TAN übertragen. Nicht alle Smartphones und EC-Karten sind für dieses Verfahren ausgestattet. Laut Bitkom besteht dafür aber ein geringes Risiko, dass Hacker Daten abgreifen können.

Viele Sparkassen und VR-Banken nutzen das Verfahren: Der Kunde muss weiterhin eine Karte in einen TAN-Generator stecken. Sobald er eine Überweisung im Onlinebanking ausführt, erscheint ein Schwarz-Weiß-Code auf dem Bildschirm. Diesen muss er dann mit seinen TAN-Generator samt EC-Karte einscannen. Aus den Daten des Schwarz-Weiß Codes liest der Generator die Überweisungsdetails und kreiert eine zugehörige TAN, die dann im Onlinebanking eingegeben werden muss. Bitkom schätzt die Verwendung als mindestens so sicher wie das iTAN-Verfahren.

Mobile TAN werden per SMS-Nachricht an den Bankkunden übertragen. Jeder eingeleitete Buchungsvorgang des Kunden muss mit der dazugehörigen verschickten mTAN bestätigt werden. Weil Smartphones, die die SMS-TAN empfangen, heute aber häufig mit dem Internet verbunden sind, besteht auch hier die Gefahr eines illegalen Abgriffs der TAN. Bitkom ordnet SMS-TAN als unsicher ein.

PayPal empfiehlt betroffenen auf Anfrage der WirtschaftsWoche, sich in ihr PayPal-Konto einzuloggen. Falls dieses sich wegen einer geplatzten Lastschrift im Minus befinde, solle man den Negativsaldo manuell ausgleichen. Dafür sei im PayPal-Konto die Funktion „Geld einzahlen“ vorgesehen . Sobald der offene Betrag ausgeglichen ist, könnten PayPal-Nutzer demnach in der Regel wie gewohnt weiter online shoppen und bezahlen. Motto: Lieber selbst aktiv werden, bevor Mahnungen oder Zahlungserinnerungen angestoßen werden.

Zudem läuft die Aktualisierung von Kontobewegungen immer noch nicht reibungslos. Wenn Bewegungen auf Geschäftskonten über eine HBCI genannte IT-Schnittstelle in die Bürosoftware des Kunden übertragen werden, finden immer noch Mehrfachbuchungen statt. Dabei wird derselbe Zahlungsvorgang wieder und wieder in das interne Rechnungswesen übernommen. Die Netbank empfiehlt in diesen Fällen, die redundanten Buchungssätze manuell zu löschen. Das mag funktionieren, ist aber ein Riesenaufwand für solche Kunden, die zig Kontobewegungen am Tag verbuchen.