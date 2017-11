Eigentlich gilt die Sparkassen-Gruppe nicht gerade als besonders wendig und schnell in der Entscheidungsfindung. Nun aber, nur anderthalb Wochen nachdem der roten Gruppe ihr Präsident flöten ging, präsentiert der Sparkassenverband (DSGV) bereits einen Kandidaten: Helmut Schleweis, bisher Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Heidelberg und Bundesobmann des DSGV, soll schnellstmöglich als Nachfolger von Georg Fahrenschon an die DSGV-Spitze gewählt werden. Das hätten die Verbandsvorsteher bei einem Treffen am Dienstag in Frankfurt einstimmig beschlossen, teilte der niedersächsische Sparkassenverband mit.

Mit Schleweis haben sich die Sparkassen überraschend schnell auf ein Urgestein aus ihren Reihen als Verbandsoberhaupt entschieden. Dabei schien die Zahl der Interessenten zunächst klein, viele Kandidaten lehnten stattdessen dankend ab. Mang etwa erklärte per Brief an die anderen Präsidenten der regionalen Sparkassenverbände, er fürchte eine Zerreißprobe, sollte er das Präsidentenamt übernehmen. Mang gilt als äußerst kritisch gegenüber den ebenfalls zum DSGV gehörenden Landesbanken. Der Niedersache würde Sparkassen und Landesbanken, die in einem gemeinsamen Haftungsverband zusammen mit den Bausparkassen und der Deka Bank sind, gerne entflechten. Das allerdings ist in der Gruppe umstritten.

Auch andere Regionalfürsten, die als Fahrenschon-Nachfolger in Frage gekommen wären, winkten schnell ab. Mangs baden-württembergischer Kollege Peter Schneider wollte gerne in Stuttgart bleiben, auch Michael Breuer zog es nicht von Düsseldorf nach Berlin. Nun also Schleweis.

Lehrbuchhafte Sparkassen-Biografie

Dessen Lebenslauf liest sich, als hätte der Vater von zwei Kindern die Spezialitäten der Sparkassenwelt schon mit der Muttermilch aufgesogen. 1954 in Heidelberg geboren machte Schleweis nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der heimischen Sparkasse. Danach absolvierte er den Sparkassenfachlehrgang an der Sparkassenakademie in Rastatt und besuchte danach auch noch die Deutsche Sparkassenakademie in Bonn. Die Sparkassentreue zahlte sich aus, 1988 rückte Schleweis in den Vorstand der Sparkasse Heidelberg auf, 2002 wurde er deren Vorsitzender. Eine Sparkassenkarriere wie aus dem Bilderbuch.