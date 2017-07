Laut Marktteilnehmern gibt es neben der speziellen Eigentümerstruktur mit dem Bund zwei kritische Punkte. Zum einen gilt das Privatkundengeschäft aufgrund der niedrigen Margen als nicht sonderlich attraktiv. Zum anderen glaube der Markt weiterhin nicht an die Profitabilitätswerte der Commerzbank, sagt ein Investmentbanker. Die Bank steckt mitten im Umbau zur Commerzbank 4.0, rund 7300 Stellen werden abgebaut. Die Kosten für die Restrukturierung dürften die Zahlen für das zweite Quartal belasten, die die Bank am nächsten Mittwoch veröffentlicht.

Wer ist der neue Großaktionär?

Der US-Investor übt die Stimmrechte bei der Commerzbank über seine in den Niederlanden beheimatete Holding Promontoria aus. Die hält auch Anteile an anderen Unternehmen, an denen der "Höllenhund", was Cerberus in der griechischen Mythologie bedeutet, beteiligt ist, etwa die österreichische Bawag. Denn der US-Investor ist im Bankensektor kein Neuling und hat durchaus Erfolge vorzuweisen. An der Bawag hält der Hedgefonds 52 Prozent und ist Mehrheitseigentümer. Schon 2006 stieg Cerberus bei den Österreichern ein. Seitdem hat der Investor die Bank auf Kosteneffizienz getrimmt. Die Bawag muss nur 44 Cent aufwenden, um einen Euro zu verdienen. Für eine Bank ist das ein extrem guter Wert. Die Commerzbank braucht dagegen 75 Cent, um einen Euro einzunehmen. Auch der Nettogewinn der Bawag lag mit 484 Millionen Euro deutlich höher als bei der Commerzbank. Für das laufende Jahr strebt die Bawag einen Überschuss von über 500 Millionen Euro an.