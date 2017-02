Auch der Sanktionsausschuss der Börse Frankfurt hat die Bank bereits wegen mutmaßlich künstlicher Umsätze in fünf Aktien zur Zahlung von 20.000 Euro veranlasst. Er sah es als erwiesen an, dass die Händler der Bank in diesen Fällen 2011, 2012 und 2013 an der Börse manipuliert und dabei so agiert hatten, dass Aktien von fünf Unternehmen immer wieder zwischen dem Börsenparkett und dem elektronischen Handelssystem Xetra im Kreis gehandelt worden sind. Dadurch habe sich das Umsatzvolumen der Papiere massiv erhöht, teilweise wurden binnen zwei Minuten mehr Aktien gehandelt als sonst an einem Tag üblich. Die Händler, hieß es, hätten ihre Aufgabe als Designated Sponsor eigenmächtig ausgeweitet. Ein Sponsor betreut im Auftrag eines börsennotierten Unternehmens dessen Aktie. Sponsoren sollen jederzeit eine Mindeststückzahl Aktien anbieten und nachfragen. Doch die Händler von Seydler haben aktiv Aktien an Händler auf dem Parkett verkauft. Die Parketthändler haben die Papiere über Xetra losgeschlagen – oft an Händler von Seydler, die bereits Aufträge für die Aktien auf Xetra platziert hatten. Die Aktien sollen dann im Kreis gehandelt worden sein. Oddo Seydler ist Marktführerin im Sponsoring, die Bank betreut mehr als 200 Aktien.