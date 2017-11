Goodfriend soll nun den vakanten Posten von Sarah Bloom Raskin übernehmen, die die Notenbank 2014 verließ. Er ist Wirtschaftsprofessor an der Carnegie Mellon Universität in Pittsburgh, hat aber auch Erfahrung in der Politik gesammelt: So war er in den 80er Jahren als Wirtschaftsberater unter Präsident Ronald Reagan tätig. Er gilt als intellektuelles Schwergewicht auf seinem Gebiet und dürfte mit seinen Ansichten im Fed-Führungsgremium auch für Zündstoff sorgen: So hat er in der Vergangenheit eine ausdrückliche Zustimmung des Kongresses für das von der Fed eingeführte Inflationsziel von zwei Prozent gefordert. Yellen hat erst kürzlich betont, die Notenbank müsse geldpolitisch ungestört ihre Kreise ziehen können.