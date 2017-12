These 1: Bitcoin bricht ein.

Die digitale Währung erreicht, so seine These, 2018 in der Spitze einen Kurs von 60.000 Dollar und einen Marktwert von mehr als einer Billion Dollar, da Derivate die Kryptowährung für Investoren attraktiver machten. Doch Russland und China spielen nicht mit und verbieten jede Form von Kryptowährungen in ihren Ländern. Es kommt zum Crash, und 2019 notiert die Währung nahe den Produktionskosten von 1.000 Dollar.