Das Ergebnis ist deutlich besser als Experten prognostiziert hatten. Analysten hatten mit Verweis auf die schwachen Gewinne am Kapitalmarkt im Vorfeld nur mittelmäßige Ergebnisse bei den US-Banken erwartet. Die Experten des Researchhauses Keefe, Bruyette & Woods (KBW) deuteten allerdings auch eine mögliche positive Überraschung an ¬– die ist jetzt zumindest bei JP Morgan eingetreten.

Auf knapp über sieben Milliarden Dollar ist der Quartalsgewinn von JP Morgan gestiegen, gegenüber 6,2 Milliarden im Vorjahresquartal. Getrieben wurde das Ergebnis vor allem von höheren Zinsen und einem soliden Wachstum der Kredite und Einlagen. Anders gesagt: Die Bank profitierte von der Zinspolitik der US-Notenbank (Fed) und vom allgemeinen Wirtschaftswachstum in den USA . Die Erlöse der Bank lagen mit 26,4 Milliarden um fünf Prozent höher als im zweiten Quartal 2016.

Die Investmentbank JP Morgan Chase bereitet sich auf den Brexit vor. Hunderte Mitarbeiter könnten innerhalb kürzester Zeit von London nach Dublin, Luxemburg oder Frankfurt versetzt werden, so Spitzenmanager Daniel Pinto.

Trotzdem war die erste Kursreaktion auf die Ergebnisse der größten US-Bank verhalten. ¬Wie so oft in solchen Fällen nutzen Investoren gute Zahlen, um Kasse zu machen.

Bei Well Fargo wuchs der Gewinn nach Steuern um fünf Prozent auf 5,8 Milliarden Dollar. Obwohl das Volumen der Kredite nur wenig wuchs, gab es ein deutlich höheres Zinsergebnis. Auch hier wirkt sich also die Politik der Fed aus. Die Erlöse insgesamt stagnierten allerdings bei 22 Milliarden, der Gewinn profitierte also letztlich von Einsparungen.