 Hedgefonds will Credit Suisse aufspalten

Ein Hedgefonds nimmt die Schweizer Großbank Credit Suisse ins Visier. RBR Capital wolle das Geldhaus aufspalten, erklärte ein Sprecher des Schweizer Fonds am Dienstag und bestätigte damit einen Bericht der "Finanz und Wirtschaft". RBR Capital habe Aktien im Wert von rund 100 Millionen Franken erworben, das entspricht einem Anteil von gut 0,2 Prozent an dem Geldhaus. RBR habe bereits die Fühler zu mehr als hundert weiteren Investoren ausgestreckt, die RBR von seinem Plan überzeugen und als Mitinvestoren gewinnen wolle, hieß es in der Zeitung. Credit Suisse ist an der Börse insgesamt rund 40 Milliarden Franken wert.

RBR stehe in Kontakt mit der Unternehmensleitung, erklärte ein Sprecher des Fonds. Der Fonds wolle das zweitgrößte Schweizer Institut in eine Investmentbank, einen Vermögensverwalter für Privatkunden und einen Fondsanbieter aufteilen. Seine Unterstützung zugesagt habe auch der frühere Credit-Suisse-Investmentbanking-Chef Gael de Boissard. Weitere Informationen will RBR am Freitag auf einen Investorenanlass vorlegen.