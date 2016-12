Bis kurz vor Weihnachten zählte die Bafin im laufenden Jahr 3950 Beschwerden über Kreditinstitute. Für das Gesamtjahr zeichnet sich damit eine geringere Zahl als im Vorjahr ab. Im vergangenen Jahr wurden gut 4600 Beschwerden registriert, ein Jahr zuvor hatte es noch 6050, im Jahr 2013 sogar 9720 Fälle gegeben. Im Rahmen ihres Mitarbeiter- und Beschwerderegister sammelt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) seit 1. November 2012 die Daten von Anlageberatern in Deutschland und registriert Kundenbeschwerden.

Vielen Bankkunden ärgern sich über steigende Gebühren - und beschweren sich bei der Finanzaufsicht Bafin. „Erhöhen sich die Kosten, wenden sich Verbraucher typischerweise an die Bafin und fragen nach der Zulässigkeit solcher Maßnahmen - so etwa bei der derzeit zu beobachtenden Einführung von Kontoführungsentgelten für bislang kostenfreie Konten“, erklärte eine Sprecherin der Behörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Dass die Zahl der Beschwerden in diesem Jahr unter der des Vorjahres liegt, erklärt die Bafin mit einem Sondereffekt: 2015 wandten sich viele Bankkunden an die Finanzaufsicht wegen Bearbeitungsgebühren von Kreditinstituten bei Verträgen über Verbraucherdarlehen. Zu diesem Thema gab es seinerzeit erhöhten Aufklärungsbedarf, nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) im Jahr 2014 die Vereinbarung derartiger Gebühren für unzulässig erklärt und zugleich entschieden hatte, dass eine Rückforderung der Gebühren möglich ist. „Bereinigt um diesen Sondereffekt ist davon auszugehen, dass das allgemeine Beschwerdeaufkommen 2016 in etwa dem des Vorjahrs entsprechen dürfte“, teilte die Bafin mit.