Die vor zweieinhalb Jahren vom Landgericht Köln verhängten Freiheitsstrafen wegen Untreue gegen vier Ex-Chefs der Privatbankbank Sal. Oppenheim müssen nach Ansicht der Staatsanwaltschaft neu festgelegt werden. In der Revisionsverhandlung vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Mittwoch sprach der Vertreter der Bundesanwaltschaft von Fehlern bei der Würdigung von strafmildernden Umständen, die das Gericht berücksichtigt hatte. So könne Führungskräften nicht zugute gehalten werden, dass es in der Privatbank keine funktionierende Kontrolle von Entscheidungen gegeben habe. Die Verteidiger wiesen die Forderung zurück. (AZ 2 StR 416/16).