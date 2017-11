Die berufliche Zukunft von Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon bleibt offen. Der in eine Steueraffäre verwickelte Chef des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) äußerte sich auch am Mittwoch nicht zu der Frage, ob er sein Amt vorzeitig aufgibt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt könne der DSGV „zu dem Sachverhalt keine Angaben machen“, sagte ein Verbandssprecher am Mittwoch auf Anfrage in Berlin.