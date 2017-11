Zwar ist klar: Fahrenschon hat Kritiker und Gegner in den eigenen Reihen, etwa aus dem Regionalverband Westfalen-Lippe. Dessen ehemaliger Präsident Rolf Gerlach wäre selbst gern Sparkassenpräsident geworden, wobei Fahrenschon ihm einen Strich durch die Rechnung machte. Die Westfalen waren es auch, die sich im Mai 2015 sträubten, für andere Landesbanken wie die HSH Nordbank zu haften, weil sie schon für die Pleite der Düsseldorfer Landesbank WestLB vor ihrer Haustüre zur Kasse gebeten worden waren.

Klar ist aber auch: Kein gegenüber Fahrenschon noch so kritischer Verbandsfürst dürfte ein Interesse daran haben, den DSGV-Präsidenten abzuschießen, ohne einen Gegenkandidaten aufgestellt zu haben. Und ein solcher war vor Bekanntwerden der Vorwürfe nirgends zu entdecken. Fahrenschons Gegner und Kritiker mögen zwar ein Interesse an einem Machtwechsel haben, aber nicht daran, ihren Bundesverband führungslos dastehen zu lassen.

Der Konflikt hätte beinahe dazu geführt, den lebenswichtigen Haftungsverbund der Sparkassen und Landesbanken aufzulösen, mit potenziell verheerenden Folgen für die Einlagensicherung der Guthaben auf Sparkassenkonten. Angesichts dieses Blicks in den Abgrund dürfte Präsident Fahrenschon damals so machen Schweißtropfen vergossen haben und musste den Westfalen bei der verbandsinternen Haftungsregelung starke Zugeständnisse einräumen.

Wahrscheinlicher ist deshalb, dass die Gründe für das Auffliegen der Steueraffäre in Fahrenschons Vergangenheit als Finanzminister in Bayern liegen. In der dort damals wie heute regierenden CSU tobt nach dem Schlingerkurs während der Bundestagswahl ein Machtkampf um die Nachfolge von Ministerpräsident Horst Seehofer.

Nehmen die CSU-Oberen es ihrem Parteifreund Fahrenschon immer noch so übel, dass er sich 2011 mit einem Interview in der FAZ Hals über Kopf aus München verabschiedet hat, um Sparkassenpräsident in Berlin zu werden? Jedenfalls kam die Partei damals ganz schön ins Rudern bei der Suche nach einem Nachfolger für das plötzlich frei gewordene Amt des Finanzministers.

Der Posten des Sparkassenpräsidenten ist mit viel öffentlicher Aufmerksamkeit verbunden. Daher kann er sogar Sprungbrett in allerhöchste Sphären sein. Fahrenschons Vor-Vorgänger an der DSGV-Spitze, Horst Köhler, brachte es vom Sparkassenpräsidenten sogar zum Bundespräsidenten.