 Deutsche Bank streicht offenbar erneut Jobs

Einigen Händlern bei der Deutschen Bank steht Finanzkreisen zufolge eine rabenschwarze Woche bevor: Sie werden in Kürze erfahren, dass das Institut in ihrem Bereich abermals den Rotstift ansetzt. Allein im Aktienhandel sollen demnach im Jahresverlauf weltweit bis zu 20 Prozent der Leute gehen, wie zwei mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Das "Wall Street Journal" berichtete darüber hinaus, im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren sollten es sechs Prozent sein. Insgesamt handele es sich um etwa 300 Mitarbeiter. Die Deutsche Bank wollte sich zu den Informationen nicht äußern.

Die Kürzungsrunde sei Teil des bereits laufenden Sparprogramms, berichteten die Insider weiter. Die Bank setze dabei auch auf freiwillige Abgänge. Vorstandschef John Cryan hatte vor gut einem Jahr den Abbau von 9.000 der insgesamt rund 100.000 Jobs im Konzern angekündigt - davon 4.000 in Deutschland und hier überwiegend im Privatkundengeschäft, wo das Filialnetz ausgedünnt wird. In Deutschland dauert der Abbau länger, weil das Arbeitsrecht streng ist und der Betriebsrat eingebunden wird. An Auslandsstandorten geht das teilweise schneller, vor allem bei den Händlern an Standorten wie London oder New York. Insgesamt gilt aber: Im Vergleich zu vielen Konkurrenten sind die bisherigen Sparpläne noch moderat. Vor allem die großen Aktionäre der Bank dringen in Anbetracht roter Zahlen und einer nicht existierenden Dividende auf eine deutliche Verschärfung des Sparkurses. Eine neue große Entlassungswelle schloss Cryan aber erst am Donnerstag in aller Öffentlichkeit aus.