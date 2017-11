Der am 28. Dezember 1959 in Bremen geborene Betriebswirt wechselte nach seiner Ausbildung zunächst in den Vorstand der Sparkasse Saarbrücken. Zur Jahrtausendwende wurde Mang geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) in Berlin. Bis 2003 war der verheiratete Manager dort für Markt und Betrieb, Prüfungsstellen sowie Sparkassenakademien verantwortlich. Danach rückte Mang an die Spitze des niedersächsischen Landesverbandes, Ende 2011 wurde er Vize-Präsident des DSGV.