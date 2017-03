Deutschlands Sparkassen haben trotz zunehmender Belastungen aus dem Zinstief im vergangenen Jahr ihren Überschuss stabil bei 2,0 Milliarden Euro gehalten. Der Vorsteuergewinn lag mit 4,8 Milliarden Euro knapp unter dem Vorjahreswert von 4,9 Milliarden Euro, wie der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) am Mittwoch in Frankfurt bilanzierte. Sowohl die Kundeneinlagen als auch das Kreditvolumen legten zu. Die Ergebnisse beziehen sich auf 403 Institute, vor Jahresfrist waren es noch 413. Inzwischen ist die Zahl der öffentlich-rechtlichen Institute weiter gesunken: Mitte Februar 2017 gab es bundesweit noch 396 Sparkassen.

Die Sparkassen in Deutschland wollen ihren Privatkunden Strafzinsen nach wie vor ersparen. „Negativzinsen für Sparer sehe ich ... weiterhin nicht“, sagte Sparkassen-Präsident Georg Fahrenschon am Mittwoch laut Redetext in Frankfurt. „Die Sparkassen wollen einen solchen Schritt nicht und stemmen sich mit ganzer Kraft dagegen - auch zu Lasten der eigenen Ertragslage.“