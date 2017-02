Das Geldhaus errichtet nach eigenen Angaben vom Montag ein neues Büro in der britischen Hauptstadt mit einer Fläche von umgerechnet 102.000 Quadratmetern. Das Gebäude soll 2019 bezugsfertig sein. Das neue Londoner Büro werde dann etwa halb so groß sein wie Goldmans Wolkenkratzer an der 200 West Street in New York City. Goldman hat bereits Geschäftsräume in London in diversen Gebäuden mit einer Gesamtfläche von 111.000 Quadratmetern. Zum Vergleich: Der Messeturm in Frankfurt hat insgesamt eine Nutzfläche von knapp 62.000 Quadratmetern.