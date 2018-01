Die US-Steuerreform hat bei der amerikanischen Großbank Citigroup zu einem gigantischen Verlust im vergangenen Jahr geführt. Doch das eigentliche Geschäft läuft, und ohne die Reform wäre der Gewinn gestiegen, rechnete die Bank am Dienstag in New York vor. Vor diesem Hintergrund versicherte Bankchef Michael Corbat den Aktionären, in den kommenden Jahren wie geplant mindestens 60 Milliarden Dollar an sie auszuschütten. „Die Steuerreform ändert nichts an unseren Plänen“, sagte Corbat.

Die Citigroup hatte bereits Anfang Dezember mitgeteilt, dass die Steuerreform die Bank massiv belasten wird. Im vierten Quartal lag der Verlust nun bei 18,3 Milliarden Dollar und im gesamten vergangenen Jahr bei 6,2 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Im Jahr 2016 hatte die Citigroup unterm Strich noch 14,9 Milliarden Dollar verdient.