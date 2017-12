Dass nicht nur der Prophet, sondern auch der Banker im eigenen Land mitunter sträflich unterschätzt wird, demonstriert die Karriere des Martin Blessing derzeit scheinbar eindrucksvoll. Als Commerzbankchef kämpfte der frühere McKinsey-Berater zwischen 2008 und 2016 mit allerlei existenzbedrohenden Katastrophen und ihren Folgen. Die von ihm ausgerufenen Ziele erreichte Blessing entweder teilweise oder gar nicht und auch wenn er dafür stets aufs Neue widrige Umstände verantwortlich machte, fällt die Bilanz seines Wirkens allenfalls mittelprächtig aus. Viele Commerzbanker rechnen ihm rückblickend vor allem positiv an, dass er überhaupt so lange durchgehalten hat. Nach seinem Abschied legten seine Nachfolger erst mal ein heftiges Sparprogramm auf.

Nachdem er bei der Commerzbank einiges aushalten und sich bei Hauptversammlungen unter anderem als „Pfui-Banker“ beschimpfen lassen musste, wollte sich Blessing offenbar etwas Gutes tun. Deshalb heuerte er als Vorstand bei der Schweizer UBS an – ein deutlich besser bezahlter Job bei einer deutlich besser aufgestellten Bank. Dass er dort ausgerechnet das Schweizer Privatkundengeschäft übernahm, überraschte jedoch viele in der Branche. Denn schließlich beschränkten sich Blessings Erfahrungen in dem Land zuvor im Wesentlichen auf ein Studium in St Gallen.