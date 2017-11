 Postbank steigert Gewinn

Die Postbank hat vor ihrer Eingliederung in die Deutsche Bank mehr Gewinn abgeworfen. Das Ergebnis vor Steuern verdoppelte sich in den ersten neun Monaten auf 436 (Vorjahr: 212) Millionen Euro, wie die Deutsche-Bank-Tochter am Donnerstag mitteilte. Steigende Provisionserträge, eine höhere Kreditvergabe und der Sparkurs hätten dazu beigetragen. "Diesen Schwung wollen wir mitnehmen und die Stärken der Postbank in das gemeinsame, gebündelte Geschäft mit der Deutschen Bank einbringen", sagte Postbank-Chef Frank Strauß. Der bereinigte Vorsteuergewinn der Postbank werde 2017 um einen kleinen dreistelligen Millionenbetrag über dem Vorjahreswert von 468 Millionen Euro liegen, bekräftigte ein Postbank-Sprecher.