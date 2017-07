 Citigroup entscheidet sich angeblich für Frankfurt

Mit der Citigroup hat sich eine weitere internationale Großbank für Frankfurt als Ausweichstandort nach dem Brexit entschieden. Das US-Geldhaus wolle künftig sein Wertpapier-Handelsgeschäft innerhalb der Europäischen Union von der Bankenstadt am Main aus betreiben, sagte eine eingeweihte Person der Nachrichtenagentur dpa-AFX. Dies müsse allerdings noch in der Konzernzentrale in New York abgesegnet werden. Zuvor hatte der Fernsehsender Sky News über die Entscheidung berichtet. Ein Citigroup-Sprecher lehnte einen Kommentar ab.

Bislang betreibt ein großer Teil der internationalen Banken ihr EU-Geschäft von London aus. Dieses Tor wird jedoch beim Austritt Großbritanniens aus der Gemeinschaft voraussichtlich geschlossen. Unter den EU-Finanzzentren ist deshalb ein Wettlauf entbrannt, um möglichst viel Geschäft aus London zu bekommen. Mehr und mehr kristallisiert sich nun heraus, dass Frankfurt der große Gewinner sein könnte. Zuletzt hatten sich binnen weniger Tage allein drei japanische Banken für die Stadt entschieden. Für Frankfurt spricht die Nähe zur Europäischen Zentralbank, der gut zu erreichende Flughafen und die bereits vorhandene Bankenszene.