Kommt der US-Trend auch in Europa an?

In den USA hat der Prozess des Überdenkens der Bankenregulierung begonnen. In Europa sind wir hiervon noch weit entfernt. Damit zeichnet sich eine noch stärkere Differenzierung der Bankenregulierungen zwischen USA und Europa ab. Die striktere Regulierung der europäischen Banken ist aber für diese im internationalen Wettbewerb ein immer größerer Nachteil. Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, dürfte die nachlassende Regulierung in den USA dazu führen, dass die amerikanischen Banken durch den Wettbewerbsvorteil Marktanteile gewinnen und dadurch an Ertragskraft und Bilanzsumme zulegen. Der Unterschied zu den europäischen Banken wird noch deutlicher und die europäischen Banken werden im internationalen Wettbewerb noch weiter zurückfallen. Die Ausweichstrategie dürfte mittelfristig sein, dass die europäischen Banken ihre jeweiligen geschäftlichen Einheiten in den USA stärken, um von dem perspektivisch günstigeren regulatorischem Umfeld zu profitieren. Von einer Bankenregulierung auf Augenhöhe könnte man dann überhaupt nicht mehr sprechen.

So haben deutsche Banken beim Stresstest 2016 abgeschnitten EZB-Bankenstresstest - die Szenarien Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) hat 51 große Banken aus 15 europäischen Ländern unter die Lupe genommen. Sie prüfte mit der Europäischen Zentralbank eine ganze Reihe von Kennzahlen und testeten wie sich diese in verschiedenen Szenarien bis 2018 entwickeln dürften. Zum einen spielte die EBA durch, wie es den Banken gehen wird, falls die Vorhersagen der Europäischen Kommission zur Konjunktur in den nächsten Jahren eintreten (Basisszenario) . Zum anderen testeten sie die Institute auch im Szenario einer sehr viel schlechteren wirtschaftlichen Entwicklung (Adverses Szenario) . So haben die neun geprüften deutschen Banken abgeschnitten:

Bayerische Landesbank Kernkapitalquote (2015): 11,99 % Kernkapitalquote nach Basisszenario (2018): 12,41 % Kernkapitalquote nach adversem Szenario (2018): 8,34 % Differenz 2015 vs adv. Szenario 2018 (in Basispunkten): -365

Commerzbank Kernkapitalquote (2015): 12,13 % Kernkapitalquote nach Basisszenario (2018): 13,13 % Kernkapitalquote nach adversem Szenario (2018): 7,42 % Differenz 2015 vs adv. Szenario 2018 (in Basispunkten): -471

Dekabank Kernkapitalquote (2015): 13,50 % Kernkapitalquote nach Basisszenario (2018): 14,17 % Kernkapitalquote nach adversem Szenario (2018): 9,53 % Differenz 2015 vs adv. Szenario 2018 (in Basispunkten): -397

Deutsche Bank Kernkapitalquote (2015): 11,11 % Kernkapitalquote nach Basisszenario (2018): 12,08 % Kernkapitalquote nach adversem Szenario (2018): 7,80 % Differenz 2015 vs adv. Szenario 2018 (in Basispunkten): -332

Landesbank Baden-Württemberg Kernkapitalquote (2015): 15,98 % Kernkapitalquote nach Basisszenario (2018): 15,58 % Kernkapitalquote nach adversem Szenario (2018): 9,40 % Differenz 2015 vs adv. Szenario 2018 (in Basispunkten): -658

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Kernkapitalquote (2015): 13,11 % Kernkapitalquote nach Basisszenario (2018): 14,42 % Kernkapitalquote nach adversem Szenario (2018): 10,10 % Differenz 2015 vs adv. Szenario 2018 (in Basispunkten): -301

Norddeutsche Landesbank Kernkapitalquote (2015): 12,09 % Kernkapitalquote nach Basisszenario (2018): 13,16 % Kernkapitalquote nach adversem Szenario (2018): 8,62 % Differenz 2015 vs adv. Szenario 2018 (in Basispunkten): -347

NRW.Bank Kernkapitalquote (2015): 42,54 % Kernkapitalquote nach Basisszenario (2018): 39,44 % Kernkapitalquote nach adversem Szenario (2018): 35,40 % Differenz 2015 vs adv. Szenario 2018 (in Basispunkten): -714

Volkswagen Financial Services AG Kernkapitalquote (2015): 11,67 % Kernkapitalquote nach Basisszenario (2018): 12,90 % Kernkapitalquote nach adversem Szenario (2018): 9,55 % Differenz 2015 vs adv. Szenario 2018 (in Basispunkten): -211

Die US-Banken hatten in den vorigen Monaten noch einen weiteren Vorteil gegenüber den europäischen Banken: Die steigenden Zinsen. Die US-Notenbank hat im Dezember die Zinsen zum zweiten Mal angehoben auf einen Wert von 0,5 bis 0,75 Prozent. Im vierten Quartal 2016 ist die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen von 1,60 Prozent Ende September 2016 auf 2,45 Prozent Ende 2016 angestiegen und pendelt seitdem um diesen Wert. Im Laufe von 2017 erwarten wir in den USA zwei weitere Zinsschritte der Fed und leicht steigende Renditen.

Die in 2016 gestiegenen Zinsen und Renditen machen sich positiv bei der Ertragsentwicklung der US-Banken bemerkbar. Nach Angaben der Banken führt ein Anstieg der US-Zinskurve um 100 Basispunkte zu einem Anstieg des Nettozinsergebnisses zwischen 2 und 3,5 Milliarden US-Dollar. Steigende Zinsen und Renditen sind also günstig für die Ertragskraft der Banken. Dies gilt nicht nur in den USA, natürlich gilt dies auch für Europa und dem Euro-Raum. Im letzteren fordert die EZB als zuständiger Regulierer die Banken auf, ihre Ertragskraft zu steigern, stellt aber selbst durch die sehr niedrigen Zinsen eine hohe Hürde hierfür auf.

