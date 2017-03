Der Trend zu Fusionen und Filialschließungen bei den Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland könnte sich nach Einschätzung ihres Dachverbandes beschleunigen. Im vergangenen Jahr sank die Zahl der genossenschaftlichen Institute erstmals unter die Marke von 1000, wie der Verband BVR am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Nach 49 Fusionen gab es zum Jahresende 972 Institute. Für das laufende Jahr erwartet der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Uwe Fröhlich, „zwischen 60 und 80“ Zusammenschlüsse.

Die EZB kassiert für Bankeinlagen 0,4 Prozent Strafzinsen. Dies geben etliche Institute an Unternehmenskunden weiter - und in Einzelfällen inzwischen auch an vermögende Privatkunden. „Negative Zinsen für Privatkunden möchte ich für alle Zukunft nicht ausschließen, aber wir haben es in absehbarer Zeit nicht vor“, sagte Fröhlich. Unter dem Strich stand bei den Genossenschaftsbanken nach vorläufigen Zahlen erneut ein Milliardengewinn - trotz des anhaltenden Zinstiefs und hoher Kosten für Regulierung. Zusammen kamen die 972 Institute auf rund 1,7 Milliarden Euro Jahresüberschuss. Das war sogar mehr als ein Jahr zuvor - auch weil der Vorjahreswert noch auf rund 1,4 Milliarden Euro nach unten korrigiert wurde, nachdem die Institute deutlich mehr an Vorsorgereserven bildeten als zunächst erwartet.