Brüssel Europäische Konzerne fordern gemeinsam eine Erhöhung des EU-Forschungsetats, darunter deutsche Unternehmen wie BASF, Bayer oder Bosch. Insgesamt 28 Vorstände sprachen in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief von „einer einmaligen Gelegenheit“, den EU-Haushalt für Forschung und Innovation aufzustocken. Damit könne „das Innovationsdefizit in Europa überwunden“ werden, sagte Markus Beyrer, Generaldirektor des Unternehmerverbands Business Europe, zur Begründung.