Bild vergrößern Die englischen Prinzessinnen Beatrice (rechts) und Eugenie von York steigen aus einem Mini. Den Autobauer BMW könnte der Brexit wirtschaftlich hart treffen. dpa Bild:

Von BMW bis BASF: Viele Schwergewichte der deutschen Wirtschaft engagieren sich stark in Großbritannien. Anders als britische Konzerne wähnen sie sich, was die Folgen des Brexits betrifft, in Sicherheit. Zu Unrecht.