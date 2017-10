KölnDer ehemalige Weltbild-Chef Carel Halff wird neuer Vorstandschef der Kölner Verlagsgruppe Bastei Lübbe. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, soll Halff ab dem 1. November an die Spitze rücken. Bastei Lübbe habe einen Manager mit jahrzehntelanger Erfahrung im Buchmarkt an Bord geholt, hieß es. Halff löst Thomas Schierack ab, der vor wenigen wegen Wochen wegen Meinungsverschiedenheiten mit dem Aufsichtsrat über die strategische Ausrichtung das Unternehmen verlassen hatte.