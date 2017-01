Bild vergrößern Die fränkische Modehauskette bleibt in der Familie. dpa Bild:

Die angeschlagene Modehauskette Wöhrl bleibt nun doch in Familienhand. Neuer Eigentümer wird der Sohn des Unternehmers Hans Rudolf Wöhrl, Christian Greiner. Er will neue Investoren an Bord holen.