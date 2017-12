Das Warten auf den neuen Hauptstadtflughafen BER soll ein Ende haben: Im Dezember verkündeten Vorstand und Aufsichtsrat des Pannen-Airports, dass im Oktober 2020 die ersten Fluggäste im neuen Terminal abgefertigt werden sollen. Doch das ist nur einer der vielen Punkte in der Chronik des Wirtschaftsjahres 2017. Mit der Pleite von Air Berlin steht dem deutschen Flugmarkt eine Neuordnung bevor.

Auch andere bekannte Unternehmen mussten in diesem Jahr den Gang zum Insolvenzrichter antreten. 2017 war auch das Jahr des Schlecker-Prozesses. Von Anfang März bis Ende November wurde in Stuttgart verhandelt – und der Prozess ging mit einem denkwürdigen Urteil zu Ende. Lesen Sie selbst nach, was 2017 alles in der Wirtschaft passiert ist: