MünchenDer ehemalige Chefredakteur von „Zeit Online“, Wolfgang Blau (49), wird President von Condé Nast International mit Sitz in London. Blau werde den Vorstandsposten am 1. August übernehmen, teilte das Medienunternehmen am Montag in München mit. „Wolfgang Blau zählt zu den wenigen Führungspersönlichkeiten, die digitales Expertentum mit einem hohen Maß an journalistischer Erfahrung verbinden und in der Lage sind, redaktionelle Exzellenz im digitalen Zeitalter neu zu definieren“, sagte Unternehmenschef Jonathan Newhouse.

Der Verlag veröffentlicht nach eigenen Angaben weltweit mehr als 100 Magazine, darunter „Vogue“, „GQ“ und „Vanity Fair“ und rund 100 Websites. Blau war von März 2008 bis März 2013 Chefredakteur bei „Zeit Online“ und anschließend Direktor Digitalstrategie und Mitglied der Geschäftsführung bei der britischen Tageszeitung „Guardian“.