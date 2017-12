HannoverDaimler-Chef Dieter Zetsche soll im kommenden Jahr in den Aufsichtsrat von Tui berufen werden. Das kündigte der Reisekonzern am Dienstag an. Zetsche soll bei der Hauptversammlung am 13. Februar in das Gremium gewählt werden. Zum 1. Oktober 2018 solle er dann die Nachfolge von Aufsichtsratschef Klaus Mangold antreten, der mit Ende des Geschäftsjahres von dem Posten zurücktreten will.

„Mit Dr. Zetsche gewinnen wir einen hoch anerkannten Spitzenmanager für den Aufsichtsrat und für meine Nachfolge als Vorsitzender. Er verkörpert Internationalität und ein ausgeprägtes Gefühl für das Management herausragender Marken“, erklärte Mangold in einer Mitteilung. „Aufsichtsrat und Vorstand können von seiner umfassenden Erfahrung in einem internationalen Konzern-Umfeld profitieren. Mir persönlich war es wichtig, meine Nachfolge frühzeitig zu gestalten und den Übergang professionell sicherzustellen.“