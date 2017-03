DüsseldorfEr lebte 101 Jahre und war einer der prägendsten Köpfe der amerikanischen Wirtschaft: Am Montag ist David Rockefeller Senior gestorben. Der ehemalige Star-Banker sei in seinem Haus in Pocantico Hills im US-Bundesstaat New York friedvoll aus dem Leben geschieden, so ein Sprecher der Familie. Er war das letzte Kind von John D. Rockefeller Junior, der unter anderem das Gebäude-Ensemble „Rockefeller Center“ während der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren hatte errichten lassen.

Doch den Reichtum hatte die Familie Rockefeller dem Erfolg des Ölkonzerns Standard Oil (heute: Exxon Mobil) zu verdanken. Davids Vater war unter anderem Großaktionär der eng mit der Familie verbundenen Chase National Bank – auch wenn die Familie nie mehr als fünf Prozent an dem Geldinstitut hielt. Von 1969 bis 1980 führte David Rockefeller Senior das Institut als Vorstandschef. Sein Privatvermögen wird vom US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ auf mehr als drei Milliarden Dollar geschätzt, von dem er auch immer wieder einen Teil spendete – ganz wie die Rockefeller-Generationen vor ihm.