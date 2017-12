 Für insolvente Fluggesellschaft Niki tickt die Uhr

Für die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki bleibt nur wenig Zeit für eine Rettung. Es müsse binnen sieben Tagen eine Lösung gefunden werden, sagte Niki-Betriebsratschef Stefan Tankovits am Freitag dem ORF. Andernfalls liefen die wichtigen Start- und Landerechte der Fluggesellschaft aus. Derzeit wird ein Retter für die österreichische Fluggesellschaft gesucht. Firmengründer Niki Lauda hatte bereits Interesse angemeldet. Lauda traf am Morgen einer Sprecherin zufolge zu Gesprächen mit Insolvenzverwalter Lucas Flöther in Frankfurt ein. Die Zeit drängt dabei. Lauda hatte sich indes optimistisch geäußert, dass eine Lösung gelingen könne. Neben dem ehemaligen Rennfahrer denkt auch der Reiseveranstalter Thomas Cook über eine Übernahme nach.