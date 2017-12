 Lufthansa plant Extragebühren für Business Class

Die Lufthansa will künftig auch ihren Gästen in der Business Class Extragebühren abnehmen, zusätzlich zum Ticketpreis. „Da arbeiten wir dran“, erklärte ein Lufthansa-Manager gegenüber der Wirtschaftswoche.

Losgehen soll es spätestens mit dem Start der neuen Business Class auf der Langstrecke ab 2020. Wer sich hier vorab einen der Sitze mit mehr Platz oder zusätzlicher Privatsphäre sichern will, wird wahrscheinlich bis zu 50 Euro extra zahlen müssen. „Andernfalls riskiert er, nur einen der übrig gebliebenen, weniger guten Sitze in der Mitte zu bekommen“, so der Lufthansa-Manager.